Экс-советнику главы Росрыболовства предъявлено обвинение в попытке мошенничества на $7 млн

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение бывшему советнику руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрию Хохлову, пытавшемуся продать должность за $7 млн.

Как сообщила журналистам во вторник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, "ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)". Следствие намерено уже в ближайшее время завершить расследование и направить уголовное дело с обвинительным заключением в прокуратуру.

Хохлов, занимавший должность советника руководителя Федерального агентства по рыболовству, не ранее апреля 2016 года предложил купить должность в создаваемом подразделении Росрыболовства по Дальневосточному федеральному округу за $7 млн. "Хохлов и его соучастники настойчиво убеждали мужчину в том, что они смогут добиться его назначения на эту должность", - пояснила Иванова. При передаче первой части денег в размере $300 тыс., которая проходила под контролем сотрудников ФСБ России, Хохлов и его сообщники были задержаны. Чиновника отпустили под подписку о невыезде, но он скрылся от следствия на Кипре. 6 декабря Хохлова экстрадировали в Россию.

В апреле 2018 года его четверо соучастников были приговорены к реальным срокам лишения свободы.