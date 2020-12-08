Защита Ефремова попросит в кассации отменить приговор и вернуть дело на пересмотр

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Адвокат Андрей Алешкин в кассационной жалобе на приговор актеру Михаилу Ефремову за смертельное ДТП требует вернуть дело на пересмотр по причине выхода эксперта в показаниях за пределы проведенной им экспертизы.

"Прошу отменить приговор Пресненского районного суда Москвы от 8 сентября года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 22 октября в отношении Ефремова М. О. и вернуть дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе", - говорится в жалобе, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

Алешкин подтвердил ТАСС, что такие тезисы есть в жалобе, но они еще не согласованы с Ефремовым. "Прежде, чем подавать эту жалобу именно с такими формулировками или с другими, необходимо согласование Михаила Олеговича", - сказал адвокат.

В своей жалобе Алешкин указывает, что в ходе экспертизы не ставился вопрос о том, был ли пристегнут ремнем безопасности потерпевший. При этом следователь задал этот вопрос эксперту на допросе в суде и "фактически суд подменил назначение и проведение комплексной экспертизы допросом эксперта". В этой связи адвокат считает необходимым исключить допрос эксперта в части ее показаний о том, был ли пристегнут Захаров, и ходатайствовать о назначении комиссионной судебной медико-автотехнической экспертизы для ответа на данный вопрос, однако в стадии кассационного рассмотрение это невозможно.

Кроме того, судмедэкспертиза выявила новообразования в головном мозге Захарова. Однако ни при проведении экспертизы, ни при допросе эксперта не установлено, как они могли влиять на способность Захарова управлять автомобилем, своевременно реагировать на дорожную обстановку и принимать необходимые меры к безопасному вождению автомобиля. Также не было исследовано, принимал ли Захаров какие-либо препараты в связи с этими новообразованиями, способные влиять на возможность безопасного управления машиной. К тому же в суде не была допрошена Ирина Стерхова, проживавшая более 20 лет с Захаровым, которая могла прояснить ситуацию.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.