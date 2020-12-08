В Москве задержали зампрокурора Зеленоградского округа

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Москвы Александр Махов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Отделом по обеспечению собственной безопасности и физической защиты прокуратуры Москвы, Главным следственным управлением СК по Москве и УФСБ России по Москве и Московской области проведены совместные проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя прокурора Зеленоградского административного округа Александра Махова", - сообщили в прокуратуре. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

В прокуратуре заверили, что факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры. Других подробностей уголовного дела в ведомстве не привели.

В новость были внесены изменения (12:34 мск) — добавлены подробности по тексту.