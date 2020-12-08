На судоремонтном заводе под Мурманском горит трюм судна

МУРМАНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Четыре человека эвакуированы в результате пожара в трюме судна "Москаленко" на 10-м судоремонтном заводе в городе Полярном (входит в ЗАТО Александровск) под Мурманском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

"В ЗАТО Александровск в Полярном горит трюм на площади 20 кв. м, эвакуированы четыре человека, работают семь единиц техники, к тушению привлечены 25 человек", - сообщили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что судно "Москаленко" находится на пятом причале 10-го судоремонтного завода (АО "10 СРЗ", входит в структуру АО "Объединенная судостроительная корпорация"), сообщение о пожаре поступило в 11:55 в ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области, к тушению пожара привлечены специализированные пожарно-спасательные части и военные.

"По сути объект уже не является судном, так как находится на разборке на заводе, сейчас объявлена локализация пожара на первой палубе, на второй задымление, работает звено газодымозащитной службы, пострадавших нет", - дополнили в МЧС.

В пресс-службе Северного флота ТАСС уточнили, что загоревшееся на 10-м СРЗ судно "Москаленко" - это отслуживший свой срок и списанный большой десантный корабль Северного флота - БДК "Москаленко".