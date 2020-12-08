В Петербурге бывшие полицейские получили условные сроки за подброс наркотиков задержанным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил троих бывших оперуполномоченных полиции к условным срокам за вымогательство, которое они совершили, подбросив задержанным пакеты с наркотиками. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

Обвиняемыми по делу были Сергей Володченко, Максим Гулемпинченко и Анатолий Лебединский, которые ранее служили оперуполномоченными в отделе МВД в Невском районе города. "Суд назначил Володченко и Гулемпинченко по шесть лет условно с испытательным сроком пять лет и лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2,5 года, Лебединскому - три года условно с испытательным сроком четыре года", - говорится в сообщении.

Обвиняемые признали вину в вымогательстве.

Согласно материалам суда, полицейские в июле прошлого года на Искровском проспекте при досмотре гражданина подложили в карман его куртки пакет с белым порошком. Далее один из сотрудников обнаружил пакет, сказав, что это наркотики. После этого мужчину задержали и, угрожая применить к нему силу, стали требовать 400 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Мужчина заплатил 396 тыс. рублей, которые осужденные разделили между собой.

Также двое из осужденных, по версии следствия, при проведении оперативных мероприятий задержали на Складской улице женщину, которая пыталась приобрести наркотики. Они нашли закладку и доставили задержанную в пункт полиции, где подложили запрещенное вещество ей в куртку, а затем оперативный дежурный в ходе личного досмотра изъял наркотик.