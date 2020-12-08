В Дагестане нашли тело пропавшего брата руководителя администрации главы республики

МАХАЧКАЛА, 8 декабря. /ТАСС/. Тело брата руководителя администрации главы и правительства Дагестана, пропавшего 4 декабря, нашли в поселке, где он проживал. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.

"В ходе прочесывания местности в поселке Кривая Балка было обнаружено тело разыскиваемого Виталия Гасанова. При осмотре тела найдено небольшое ножевое ранение в грудной клетке. Причина гибели устанавливается ", - сообщил источник, уточнив, что назначена экспертиза.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает. МВД Дагестана в понедельник распространило информацию о розыске 57-летнего местного жителя Виталия Гасанова с фото и описанием примет, не уточняя его родственные связи.

Позднее коллектив администрации главы и правительства Республики Дагестан выразил соболезнования руководителю администрации Алексею Гасанову в связи с безвременной смертью родного брата.