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В Ленобласти нашли захоронение еще 20 мирных жителей времен войны

По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Следователи и поисковики в ходе расследования уголовного дела нашли в Ломоносовском районе Ленинградской области захоронение еще 20 мирных жителей времен Великой Отечественной войны, в том числе 15 несовершеннолетних, а также стрелянные гильзы из оружия, которое состояло на вооружении германской армии. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"Обнаружено массовое стихийное захоронение не менее 20 мирных жителей, 15 из которых дети и подростки. В местах раскопок обнаружено значительное количество стреляных гильз от карабина K-98 Mauzer, состоявшего на вооружении немецкой армии в годы Великой Отечественной войны. По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы", - говорится в сообщении.

В конце ноября в СК сообщали, что в Лопухинском сельском поселении в Ломоносовском районе было обнаружено захоронение четверых граждан СССР, в том числе одного ребенка. Экспертиза установила, что они погибли во время войны, по факту было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, полученным из архивов, на месте обнаружения останков германские войска в годы Великой Отечественной войны проводили расстрелы мирных граждан в ходе наступления на Ленинград.

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