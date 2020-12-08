СК предъявил обвинение директору спорткомплекса в Астрахани, где дети отравились хлором

АСТРАХАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Следователи в Астраханской области предъявили обвинение исполняющему обязанности директора спорткомплекса "Динамо" в Астрахани, где в понедельник хлором отравились 32 человека, в том числе 20 детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.

Что известно об отравлении хлором в астраханском бассейне

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области предъявлено обвинение и.о. директора [спорткомплекса] "ВФСО "Динамо" по признакам преступления, предусмотренного п. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщил собеседник агентства.

Следствием установлено, что руководитель спорткомплекса является ответственным лицом за безопасность на объекте, также в ее должностные обязанности входит контроль за техническим состоянием здания.

Отмечается, что сотрудник, которого допустили к исполнению служебных обязанностей без проведения инструктажа в первый рабочий день, перепутал баки, в результате смешения двух жидкостей с разным составом произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор. Он поднялся с цокольного этажа во все помещения комплекса, в том числе бассейн, где находились дети и взрослые посетители.

По данным пресс-службы, назначено 30 судебно-медицинских экспертиз, по отобранным в ходе осмотра места происшествия образцам проб воды и воздуха назначены химические экспертизы. "В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения", - добавили в пресс-службе.