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Заслуженный врач РФ Вадим Розенталь погиб в Подмосковье

Он погиб во время спиливания дерева

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Следствие проведет проверку по факту гибели в подмосковном лесу заслуженного врача России, кандидата медицинских наук Вадима Розенталя, на которого упало дерево, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Следственным отделом зарегистрирован материал проверки, поступивший из Фряновского ОП МУ МВД России "Щелковское" по факту обнаружения трупа Розенталя В. М., 1938 года рождения, с черепно-мозговой травмой", - сказал собеседник агентства. По его словам, инцидент произошел в щелковском СНТ "Озерный"

Родственники погибшего рассказали, что Розенталь пошел в лес, чтобы срубить дерево, однако оно упало на него.

Вадим Розенталь - заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории. Награжден орденом "Знак почета" за участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС. Возглавлял основанный им "Институт экологической реабилитации" в качестве генерального директора и главного врача. Автор книги "Индивидуальное питание".

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