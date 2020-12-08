Пожар на судне "Митрофан Москаленко" под Мурманском ликвидировали

МУРМАНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Пожар на бывшем большом десантном корабле (БДК) Северного флота "Митрофан Москаленко", который находится на утилизации на 10-м судоремонтном заводе в городе Полярном в ЗАТО Александровск под Мурманском, ликвидировали. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

"Пожар на судне на 10-м СРЗ в Полярном ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

Пожар на БДК "Митрофан Москаленко" начался в 11:55. Корабль выведен из состава Северного флота и находился на 10-м судоремонтном заводе на утилизации. Возгорание произошло в трюме и распространилось на площадь 20 кв. м, в результате было эвакуировано четыре человека, никто не пострадал.

К тушению привлекались специализированные пожарно-спасательные части Александровска и военные, всего было задействовано 25 человек и семь единиц пожарной техники. В МЧС уточнили, что горение происходило в кабель-каналах, пожару был присвоен ранг 1-БИС.