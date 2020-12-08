Экс-главбуха "Трансаэро" приговорили к семи годам колонии

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии бывшего главного бухгалтера авиакомпании "Трансаэро" Андрея Ковалева по делу о пособничестве в растрате и сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ковалев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на два года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь суда.

По версии обвинения, с декабря 2015 года по сентябрь 2017 года он способствовал генеральному директору "Трансаэро" Александру Бурдину в хищении имущества предприятия на сумму свыше 560 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый, достоверно зная о наличии неисполненной обязанности налогоплательщика - ОАО "АК "Трансаэро" - по уплате налогов, имея умысел на сокрытие денежных средств, за счет которых возглавляемое ими общество имело возможность погасить недоимку по налогам свыше 84,5 млн рублей, совершил пособнические действия по сокрытию денежных средств организации.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании. В 2017 году "Трансаэро" признали банкротом.