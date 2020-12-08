Ущерб от коррупции по уголовным делам в 2020 году превысил 45 млрд рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Ущерб по коррупционным преступлениям за девять месяцев года превысил 45 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"Для понимания уровня видимого ущерба, попавшего в поле нашего зрения, назову сумму по уголовным делам, которая за 9 месяцев этого года составляет 45,4 млрд рублей", - сказал он в интервью "Российской газете". В 2019 году ущерб составил около 55,1 млрд рублей - это 8,8% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в стране.

Краснов отметил, что не весь ущерб взыскивается в уголовном судопроизводстве. "В рамках гражданского и арбитражного судопроизводства прокурорами предъявлено исков на сумму более 6,6 млрд рублей - и это по состоянию только на октябрь 2020 года. К слову, данный показатель значительно вырос по сравнению с прошлым годом, когда за аналогичный период он составлял 2,8 млрд рублей", - сообщил он.

Динамика коррупционных преступлений

Генеральный прокурор заметил, что количество выявленных коррупционных преступлений в России в последние годы практически не меняется.

"Говоря о выявленных коррупционных преступлениях, отмечу, что на протяжении последних лет их число практически не меняется и колеблется в пределах 30 тысяч", - сказал он.

На 1 октября этого года выявлено 26 311 преступлений, что говорит о примерно сохраняющемся уровне коррупционной преступности. "Вместе с тем с учетом высокой латентности названного вида правонарушений приведенные цифры больше свидетельствуют о том, насколько активно правоохранительные органы противостоят взяточничеству, злоупотреблениям должностными полномочиями, мошенничеству госслужащих и так далее", - отметил Краснов.

Счета за рубежом

В данный момент генеральная прокуратура России добивается возврата более $350 млн , обнаруженных на счетах российских коррупционеров за рубежом.

"К настоящему моменту по российским запросам наложены ограничительные меры на денежные средства, находящиеся на счетах в иностранных кредитных организациях, на сумму более $350 млн США", - прокомментировал Краснов.

Кроме того, по российским запросам арестовано 18 объектов недвижимости. "Работа по обнаружению и блокировке такого имущества проводится достаточно интенсивно. Только в первом полугодии в иностранные государства направлено 65 соответствующих запросов о правовой помощи, - отметил генпрокурор. - Но наша основная цель - это, безусловно, добиваться реального возврата похищенных активов в Россию".