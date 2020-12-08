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За аэродромом, где украли детали Ил-80, следила ведомственная охрана Минтранса

Такие данные привел источник в сфере ведомственной охраны. В Управлении ведомственной охраны Минтранса пока не комментируют эту информацию
© AP Photo/Misha Japaridze, архив

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Безопасность на аэродроме Таганрог-Южный, на котором из грузового отсека самолета - воздушного командного пункта Ил-80 было похищено оборудование, обеспечивала ведомственная охрана Министерства транспорта России. Об этом ТАСС сообщил источник в сфере ведомственной охраны.

"Эпизод произошел не на заводе, а на аэродроме. Безопасность там обеспечивает ведомственная охрана Минтранса. К ней, конечно, теперь есть вопросы", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Г. М. Бериева представляет собой большой имущественный комплекс, в составе которого имеется завод, а также аэродром с отдельно охраняемым периметром.

В Управлении ведомственной охраны Минтранса не смогли оперативно прокомментировать ТАСС данную информацию.

По данным открытых источников, Ил-80 представляет собой воздушный командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами в ходе ядерного конфликта. Самолет разработан на базе гражданского лайнера Ил-86. Всего на вооружение было принято четыре Ил-80.

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