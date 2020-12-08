Пассажир самолета в Астрахани устроил дебош из-за требования надеть маску

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пассажир самолета Астрахань - Москва устроил дебош из-за требования надеть маску. Об этом журналистам сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Сегодня в аэропорту Астрахани был снят с рейса 63-летний мужчина, который поднялся на борт воздушного судна, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения и не реагировал на законные требования бортпроводников о соблюдении масочного режима", - сообщила Марковская.

По факту дебоша на борту самолета Астрахань - Москва начата доследственная проверка. Следствие даст правовую оценку действиям мужчины, нарушившего общественный порядок на борту воздушного судна в астраханском аэропорту.

Следственный комитет России в очередной раз предостерегает граждан от любых действий, направленных на нарушение общественного порядка на борту воздушного судна - подобным поведением можно вызвать серьезные нарушения безопасности на борту самолета.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, из-за мужчины рейс был задержан на 1,5 часа. Вылет был запланирован на 14:00 (13:00 мск), но самолет с 69 пассажирами на борту отправился в Москву в 15:30 (14:30 мск).

В новость внесены изменения (17:48 мск) - добавлены подробности после четвертого абзаца.