Суд приговорил к 8 годам колонии водителя трактора, протаранившего маршрутку под Псковом

ПСКОВ, 8 декабря. /ТАСС/. Великолукский районный суд приговорил к 8 годам в колонии общего режима водителя трактора, который на трассе в Псковской области протаранил рейсовый микроавтобус с 19 пассажирами, в результате чего два человека скончались и пятеро пострадали. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, сроком на 3 года. Помимо этого, в пользу родственников погибших взыскан моральный вред в размере 1 млн рублей каждому", - отмечается в сообщении.

Как ТАСС сообщал ранее, авария произошла 20 августа 2020 года. По версии следствия, водитель трактора выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 19 человек. Водитель трактора был в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и прицепным устройством в виде металлических вил, расположенным на передней части трактора, буквально разрезал бок маршрутного автобуса. В результате трагедии погибли два человека и пятеро пострадали.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").