В ОНК заявили, что блогер Reeflay не признает вину в убийстве

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Блогер Стас Решетняк (Reeflay), обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей девушке, что повлекло ее смерть, не считает себя виновным в этом преступлении. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Александр Мальцев.

"Я видел Решетняка в СИЗО-3 подмосковного Серпухова. Он находится в хорошем расположении духа, вину не признает и уверен в оправдательном приговоре", - сказал он.

По словам Мальцева, блогера содержат в 12-местной камере, в которой находятся сейчас 10 человек. В камере есть чайник и телевизор. "Все его сокамерники привлекаются к уголовной ответственности первый раз, рецидивистов нет", - добавил Мальцев.

Утром 2 декабря Решетняк из своего дома вел онлайн-трансляцию, в ходе которой было видно 27-летнюю девушку, лежащую на полу без сознания. Потом он перенес ее на диван и просил очнуться, но девушка в этот момент уже умерла. Блогер вызвал скорую помощь и полицию. Только когда они приехали и констатировали смерть девушки, он вышел из эфира. Блогер отрицает свою причастность к смерти девушки, сообщив, что она принимала наркотики.

4 декабря Раменский суд Подмосковья арестовал Решетняка до 3 февраля 2021 года, это решение обжаловал адвокат. 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Видеохостинг YouTube удалил записи трансляции блогера, а также его аккаунт. Ранее в пресс-службе Google сообщили ТАСС, что стрим не велся на YouTube. Там добавили, что контент блогера недопустим на YouTube.