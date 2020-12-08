В Петербурге бывшие полицейские получили от 3,5 до 4 лет за избиение задержанного и подлог

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к лишению свободы на сроки от трех с половиной до четырех лет колонии четырех бывших полицейских за избиение задержанного, служебный подлог и мошенничество. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

Обвиняемыми по делу стали бывшие оперуполномоченные Дмитрий Зарюто, Дмитрий Макаров, Виктор Неповиновинных и Дмитрий Соколов. "Суд назначил наказание: Неповиновинных - три с половиной года, Макарову - три с половиной года, Соколову - четыре года, Зарюто - четыре года", - говорится в сообщении.

Все будут отбывать наказание в колонии общего режима. Бывших полицейских признали виновными по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), ч. 1 ст. 286 УК РФ и пункту "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Полицейские были задержаны в 2018 году. Как удалось установить на суде, в октябре того года они остановили автомобиль Mercedes и провели досмотр машины и водителя. При себе у него обнаружили сим-карты и банковские карты, из чего полицейские сделали вывод, что задержанный занимается незаконной банковской деятельностью.

Водителя доставили в отдел полиции, где к нему применили силу и насильно заставили разблокировать с помощью отпечатка пальца смартфон. В смартфоне полицейские нашли информацию о встрече задержанного с другим гражданином, который, по их мнению, и должен был быть подпольным банкиром.

На водителя Mercedes составили поддельный протокол и оставили его в отделе до утра, а затем забрали его и повезли на встречу с "банкиром" в Петербурге, где задержали предполагаемого злоумышленника, а водителя отпустили. Далее полицейские избили задержанного и, угрожая ему уголовным делом, потребовали 500 тыс. рублей за непривлечение к ответственности. Мужчина согласился заплатить, а затем полицейских задержали. Суд также взыскал с бывших сотрудников МВД 500 тыс. рублей в пользу потерпевшего.