Площадь лесных пожаров в России сократилась в 2020 году на 20%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пожароопасный сезон официально завершился в России. По его итогам площадь лесов, пройденная огнем, составила 1,76 млн га, что на 20% меньше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Рослесхоза во вторник.

"Во всех регионах страны пожароопасный сезон официально завершился. По итогам 2020 года площадь, пройденная огнем в обслуживаемой зоне, составила 1,76 млн га, что на 20% меньше, чем за предыдущий аналогичный период", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь лесных пожаров достигла 9,1 млн га. В прошлом году этот показатель превышал 10 млн га. "При этом, на 28% относительно 2019 года сократилась средняя площадь одного пожара - с 211 га до 152 га", - поясняет пресс-служба.

Во многом достичь позитивной динамики удалось за счет оперативного реагирования на возгорания, чему способствовало межрегиональное маневрирование лесных пожарных. Всего в 2020 году было совершено 134 таких переброски.

В девяти регионах в этом году не допущено пожаров вообще: в Ярославской, Астраханской, Белгородской, Липецкой и Тульской областях, в республиках Северная Осетия-Алания, Чечня, Калмыкия, а также в Ставропольском крае. В 22 регионах страны все лесные пожары ликвидировали в первые сутки.