В СК сообщили, что расследование дела Фургала завершается

"Расследование действительно находится в завершающей стадии. В ближайшее время мы планируем предъявить Фургалу и его соучастникам обвинение в окончательной редакции в двух убийствах (ст. 105 УК) и покушении на убийство, а затем начать ознакомление сторон с материалами дела", - сказал он в интервью "Коммерсанту".

Рассохов отметил, что СК располагает всеми доказательствами виновности Фургала. "Времена, когда оговор - царица доказательств, давно прошли. Показания, которые в рамках соглашений о досудебном сотрудничестве, заключаемых, отмечу, не со следователями, а с прокурорами, дают так называемые сделочники, тщательно изучаются, проверяются и перепроверяются, чтобы исключить даже саму возможность ошибок. Так и в деле бывшего главы Хабаровского края", - отметил Рассохов.

Он также сообщил, что Следственный комитет проверяет причастность Фургала к мошенничеству на предприятии "Амурсталь". "Сергею Фургалу в связи с выявленными хищениями обвинение не предъявлялось, однако возможная причастность бывшего губернатора и его супруги к событиям на "Амурстали" проверяется следствием", - сказал он. По словам Рассохова, супруга Фургала была совладельцем этого предприятия. "По данному делу следственная группа центрального аппарата СК, работающая в Комсомольске-на-Амуре, задержала трех подозреваемых, двое из них являлись местными депутатами, ранее управлявшими предприятием, все они были арестованы судом", - напомнил он.