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В Белгороде возбудили дело в отношении подростка, одолжившего более 1,5 млн рублей

В течение 2020 года 17-летняя девушка под различными предлогами одолжила деньги у знакомого 36-летнего мужчины, однако возвращать долг она не планировала

ТАСС, 8 декабря. Следователи в Белгороде возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В течение 2020 года девушка одолжила у знакомого более 1,5 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Белгорода, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

По версии следствия, 17-летний подросток на протяжении 2020 года под различными предлогами в ходе личного общения с 36-летним мужчиной одолжила у него более 1,5 млн рублей. Девушка не планировала возвращать средства, поэтому житель региона обратился к правоохранителям.

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