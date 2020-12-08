{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вагон загорелся на станции "Тропарево" в московском метро

Машинист потушил огонь до прибытия пожарных, станция работает штатно

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Возгорание произошло в одном из вагонов поезда на станции "Тропарево" Сокольнической линии московского метро. Машинист потушил огонь до прибытия пожарных. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На станции метро "Тропарево" произошло возгорание в одном из вагонов. Машинист не растерялся и потушил пожар своими силами еще до прибытия пожарных. Состав отогнали в тупик, задымления на станции нет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что станция работает штатно. Площадь пожара и его причины пока неизвестны.

Теги
Россия
В Петербурге проверяют детсад после сообщений о надругательствах персонала над детьми
Проверка проводится в отношении детского сада № 19
Читать полностью