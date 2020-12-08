В Петербурге проверяют детсад после сообщений о надругательствах персонала над детьми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в детском саду в Приморском районе Санкт-Петербурга после обращения родителей о том, что там надругались над их детьми. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Поступило заявление от родителей, что в детском саду персонал надругался над их детьми, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной ТАСС сообщили, что также получили обращение родителей. "Мы можем подтвердить, что в аппарат поступило коллективное обращение от родителей", - сказал ТАСС представитель Митяниной, отвечая на соответствующий вопрос.

В пресс-службе администрации Приморского района сообщили ТАСС, что проверка проводится в отношении детского сада № 19.