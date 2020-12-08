Роспотребнадзор нашел нарушения в столовой лицея Волгограда, где отравились ученики

ВОЛГОГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления Роспотребнадзора выявили нарушения в столовой лицея № 11 Волгограда, в котором у шестерых учеников и работницы столовой обнаружили норовирус, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

"В ходе расследования выявлены нарушения на пищеблоке, составлен протокол о временном запрете деятельности в отношении юридического лица ООО "Виво Маркет" (является поставщиком и организатором питания в школьной столовой - прим. ТАСС), протокол направлены в суд", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего заболели девять детей. По результатам лабораторных исследований у семерых из них, а также повара обнаружен возбудитель норовирусной инфекции. Управлением организован полный комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. Определены контактные с заболевшими, за контактными детьми установлено медицинское наблюдение. В лицее проведена заключительная дезинфекция во всех помещениях, на пищеблоке с контролем качества обработки.

Как ранее сообщила заместитель председателя комитета здравоохранения региона (облздрава) Елена Краснова, норовирус часто является возбудителем групповых заболеваний в школах и детских садах, его излюбленное время циркуляции - весна и осень, он передается не только с пищей, но и воздушно-капельным путем.

Ранее симптомы кишечной инфекции появились у 22 учеников младших классов лицея, трое были госпитализированы. В комитете здравоохранения Волгоградской области ТАСС сообщили, что состояние всех заболевших, включая госпитализированных, удовлетворительное.

Норовирус - это острая кишечная инфекция, один из разновидностей энтеровирусов. В 90% случаев норовирусы являются возбудителями небактериального энтерита.