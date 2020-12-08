В СК установили мотив убийства Япончика

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ установил мотив убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик. Об этом сообщил во вторник замглавы СК РФ Ростсилав Рассохов в интервью газете "Коммерсантъ".

"Основным мотивом убийства Иванькова являлась личная неприязнь к нему организатора преступления - вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между ними начался еще в 1980-е годы прошлого века, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области", - сказал замглавы СК. Он добавил, что информация о том, что обвиняемые в убийстве Япончика причастны к смерти Деда Хасана в ходе расследования не получена.

Иваньков был убит вечером 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. В него выстрелили из снайперской винтовки Драгунова из припаркованного автомобиля. Установить и задержать причастных к убийству криминального авторитета удалось весной этого года. "Все лица, причастные к организации и совершению убийства, были установлены, четверо из них арестованы, местонахождение остальных устанавливается. Все они уроженцы Закавказья", - сообщил Рассохов.