Экс-советник главы Росрыболовства не признает вину в торговле должностями

МОСКВА, 8 декабря./ТАСС/. Бывший советник руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрий Хохлов, эстрадированный в РФ с территории Кипра, не признает вину в мошенничестве на $7 млн и заявляет, что сам стал жертвой злоумышленников. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Елена Юлова.

"Холхлов вину не признает. Позиция моего подзащитного в том, что его использовали "в темную" другие фигуранты дела. Более того, он готов помочь следствию разобраться в этой ситуации, чтобы его доброе имя было восстановлено. От его имени мошенники вели какие-то переговоры о продаже должностей, но сам Хохлов во время совершения этого преступления обо все этом даже не знал", - сказала защитник.

По словам адвоката, непричастность ее подзащитного к вменяемому ему в вину преступлению подтверждают в том числе записи телефонных переговоров фигурантов дела, которые есть в его материалах.

Она также подчеркнула, что Хохлов долгое время был свидетелем по делу и никто его не пытался задержать. "В 2018 году когда только началось расследование этого дела, Хохлова пригласили в СК по Москве, опросили, после чего он стал свидетелем. Тем временем ряд лиц был задержан, четверо из них позднее были осуждены. Хохлов тем временем покинул Россию абсолютно легально", - сказала Юлова.

Экстрадиция и обвинение

Ранее сообщалось, что Хохлов был экстрадирован с территории Кипра при участии Генпрокуратуры. По словам Юловой, ее подзащитный сам хотел вернуться в РФ для того, чтобы разбирательство его дела было объективным и справедливым. "Из-за пандемии вернуться в Россию иначе, чем через экстрадицию Хохлов просто не мог. Тем не менее с начала 2020 года он пытался это сделать, дабы доказать свою невиновность. Он и его кипрские адвокаты за последние три месяца проделали колоссальную работу по возвращению Хохлова в Россию, отозвав жалобы по оспариванию оснований к экстрадиции из судов, предпринимая меры для вылета Хохлова в Россию в условиях отсутствия регулярного авиасообщения с Кипром и закрытых границ", - заявила адвокат.

Хохлову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Следствие намерено уже в ближайшее время завершить расследование и направить уголовное дело с обвинительным заключением в прокуратуру.

По версии следствия, Хохлов, занимавший должность советника руководителя Федерального агентства по рыболовству, не ранее апреля 2016 года предложил купить должность в создаваемом подразделении Росрыболовства по Дальневосточному федеральному округу за $7 млн.