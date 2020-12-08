Верховный суд Чувашии на 1,5 года сократил срок бывшему зампредседателя кабмина региона

ТАСС, 8 декабря. Бывший заместитель председателя кабинета министров Чувашии Владимир Аврелькин проведет в колонии 6,5 лет вместо восьми, такое решение вынес во вторник Верховный суд республики. Из приговора также исключен штраф в размере 4 млн рублей, а срок запрета работы на госслужбе сокращен с шести до трех лет, сообщил ТАСС старший помощник прокурора региона по взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Якушевич.

Ленинский районный суд города Чебоксары 9 октября приговорил бывшего заместителя председателя кабинета министров Чувашии Владимира Аврелькина к восьми годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 4 млн рублей за получение взятки и мошенничество. Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Аврелькин также был лишен права занимать руководящие должности на государственной службе на шесть лет.

"Верховный суд Чувашии изменил [Аврелькину] наказание: с восьми лет на 6,5 лет лишения свободы, при этом отбывание в колонии строгого режима было изменено на пребывание в исправительной колонии общего режима. Отменен штраф, запрет занятия руководящих должностей на госслужбе сокращен с шести до трех лет. Указание о конфискации суммы взятки в доход государства исключено в связи с тем, что статья о взятке была переквалифицирована на мошенничество", - сказал собеседник агентства.

Якушевич добавил, что в течение ближайших суток решится вопрос о возможном кассационном обжаловании прокуратурой решения Верховного суда Чувашии.

Ранее Ленинский районный суд города Чебоксары установил, что в период с ноября по декабрь 2017 года чиновник получил от руководителя коммерческой организации через трех посредников взятку в сумме 2 млн рублей за содействие в получении субсидии из республиканского бюджета в размере более 16 млн рублей. Используя свое служебное положение, Аврелькин получил от руководителя этой же организации 1 млн рублей под предлогом последующей передачи их в качестве взятки одному из должностных лиц органов республиканской власти. При этом бывший заместитель председателя республиканского кабинета министров республики заранее знал, что не исполнит обещанное.

В феврале Аврелькин был признан судом виновным по другому уголовному делу - по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Ему было назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.