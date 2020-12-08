СК начал проверку после жалобы школьника на избиение во время квеста в Москве

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России начал проверку после заявлений школьников о том, что их избил актер во время хоррор-квеста в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на ученика одной из школ сообщил, что семеро школьников участвовали в хоррор-квесте, во время которого актер их душил, бил и даже пытался поджечь, в результате одна из участниц квеста получила травму.

"По данной информации проводится доследственная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников во время проведения развлекательного мероприятия", - сообщила Иванова. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося для принятия процессуального решения.