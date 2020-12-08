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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Мексики

Власти не стали объявлять предупреждение о цунами

МЕХИКО, 8 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник у тихоокеанского побережья штата Оахака на юге Мексики. Об этом сообщила в своем Twitter Национальная сейсмологическая служба.

Очаг подземного толчка залегал на глубине 53 км, эпицентр находился в 64 км к юго-западу от города Салина-Крус. Сведений о разрушениях и погибших не поступало, власти не стали объявлять предупреждение о цунами.

У берегов Оахаки 23 июня произошло землетрясение магнитудой 7,4. Жертвами удара стихии стали не менее 10 человек, более 20 получили травмы. Удар стихии повредил более 2 тыс. жилых домов и 55 школ в 97 муниципалитетах.

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