На востоке Франции потерпел крушение вертолет

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Вертолет, на борту которого находилось шесть человек, потерпел крушение во вторник в департаменте Савойя на востоке Франции. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на представителя префектуры департамента.

"Вертолет французской воздушной навигационной службы потерпел крушение около 19:00 по парижскому времени (21:00 мск). На борту находились четыре сотрудника этой службы и двое спасателей", - указал представитель префектуры. Инцидент, по его информации, произошел недалеко от Альбервиля, на высоте 1800 м.

По данным префектуры, сигнал тревоги был дан пилотом вертолета. Спасатели ведут поиски находившихся на борту. В масштабной операции задействованы более 40 представителей различных служб, а также три вертолета.

