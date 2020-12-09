Пожар произошел в высотке на Котельнической набережной в центре Москвы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пожар начался в высотном здании на Котельнической набережной в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила информация о пожаре по адресу: Котельническая набережная, 1/15. На этажах наблюдается задымление. Источник возгорания пока не найден. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности", - сказал собеседник агентства. Источник уточнил, что возгорание произошло в мусоропроводе на первом этаже высотки.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС сообщили, что в 23:56 мск поступила информация о задымлении в высотке на Котельнической набережной. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдается слабый белый дым с верхних этажей здания. Пожарно-спасательные подразделения приступили к разведке. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

Высотка на Котельнической набережной является самым известным высотным домом сталинской эпохи послевоенной постройки. Она была создана в 1952 году. В доме в разное время проживали и проживают множество известных артистов, в том числе Фаина Раневская, балерина Галина Уланова, артист Ефим Шифрин и другие.

Здание также показывали и упоминали в фильмах "Москва слезам не верит", "Любовь", "Брат-2", "Стиляги", "Домовой" и в сериале "Бригада".

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