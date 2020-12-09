Более 10 офицеров военной базы Форт-Худ в Техасе уволены из-за массовых случаев насилия

ТАСС, 9 декабря. Четырнадцать офицеров, которые служили на военной базе Форт-Худ в Техасе, были уволены или отстранены от службы в результате проверки, проведенной из-за массовых случаев смерти и сексуального насилия, зафиксированных на военном объекте. Об этом во вторник сообщил министр Сухопутных войск США Райан Маккарти на пресс-конференции в Пентагоне, трансляцию которой вела телекомпания CBS.

"Всего 14 руководителей были уволены или отстранены от своих должностей", - заявил Маккарти. По его словам, в результате проверки были выявлены 93 случая сексуального насилия, только 59 из которых были зафиксированы. "Я пришел к выводу, что случившееся напрямую связано с ошибками руководства", - добавил Маккарти.

Решение о проведении служебной проверки было принято после обнаружения в июне текущего года тела 20-летней военнослужащей, которая с апреля числилась пропавшей без вести. По данным телеканала Fox News, всего с начала 2020 года на базе Форт-Худ были зафиксированы более 25 случаев смерти среди военнослужащих, большая часть из которых были самоубийством.