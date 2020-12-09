В СК сообщили, что каждое пятое направленное в суд дело о коррупции связано с дачей взятки

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Каждое пятое уголовное дело о коррупции, направленное в российские суды в этом году, связано со взяточничеством. Об этом в среду сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

"В числе направленных в суд уголовных дел преобладают дела о даче взятки - 22,4%, получении взятки - 17%, мошенничестве - 16,3%, присвоении и растрате - 7,5% и ряд иных коррупционных составов", - говорится в сообщении.

В числе представших перед судом по обвинению в коррупции более 2 800 взяткодателей и адвокатов, не являющихся должностными лицами, свыше 1 400 сотрудников правоохранительных органов, 682 военнослужащих, 457 должностных лиц органов местного самоуправления, 302 работника образования и науки, 201 работник органов здравоохранения.

Всего 2020 году следственными органами СК возбуждено 15 217 уголовных дел по фактам совершения коррупционных преступлений, что на 4% больше, чем в 2019 году, расследовано более 15 860 дел. По уголовным делам, расследование которых завершено, добровольно возмещено и изъято имущества, денег, ценностей на сумму 2 млрд 353 млн рублей, наложен арест на имущество на сумму 8 млрд 137 млн рублей.