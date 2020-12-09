Пожар в высотке на Котельнической набережной в центре Москвы потушили

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пожар в высотном здании на Котельнической набережной в центре Москвы ликвидирован. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В ходе разведки пожарными было обнаружено и ликвидировано загорание в мусорокамере на первом этаже здания. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе, отметив, что обстановка на месте происшествия спокойная.

Со своей стороны в пресс-службе МЧС России уточнили, что эвакуация жильцов не производилась.

В ночь на среду произошел пожар в высотке на Котельнической набережной. По прибытии пожарных наблюдался слабый белый дым с верхних этажей здания.

Высотка на Котельнической набережной является самым известным высотным домом сталинской эпохи послевоенной постройки. Она была построена в 1952 году. В доме в разное время проживали и проживают множество известных артистов, в том числе Фаина Раневская, балерина Галина Уланова, артист Ефим Шифрин и другие.

Здание также показывали и упоминали в фильмах "Москва слезам не верит", "Любовь", "Брат-2", "Стиляги", "Домовой" и в сериале "Бригада".

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