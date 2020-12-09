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СМИ: пять человек погибли при крушении вертолета на востоке Франции

По данным телеканала BFM, выживший пилот находится в критическом состоянии
© EPA-EFE

ТАСС, 9 декабря. Пять из шести человек, находившихся на борту потерпевшего крушение во вторник в департаменте Савойя на востоке Франции вертолета, погибли. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на префектуру департамента.

По ее информации, выживший пилот находится в критическом состоянии.

Как ранее сообщал телеканал со ссылкой на префектуру, инцидент произошел около 19:00 по парижскому времени (21:00 мск) недалеко от Альбервилля, на высоте 1 800 м. На борту находились четыре сотрудника французской воздушной навигационной службы и два спасателя.

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