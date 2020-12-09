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Открытое горение на месте пожара в сельской школе в Иркутской области ликвидировали

Пострадавших нет

ИРКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на месте пожара в деревне Онгой в Иркутской области, где загорелся школьный спортзал. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Осинский район, деревня Онгой, в 07:00 (02:00 мск - прим. ТАСС) [объявлена] ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила ночью. Горело отдельно стоящее здание школьного спортзала площадью 300 кв. м. Произошло обрушение кровли. Угрозы для здания школы не было. В результате происшествия никто не пострадал.

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