На нефтяном месторождении в Оренбургской области произошел пожар

ТАСС, 9 декабря. Возгорание на Таллинском нефтяном месторождении произошло в Оренбургской области в ночь на среду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о возгорании на Таллинском месторождении - 2 в Грачевском районе, район с. Таллы. К месту пожара выехали силы и средства", - говорится в сообщении.

В ЕДДС Грачевского района сообщили, что в результате происшествия мужчина получил ожоги, его госпитализировали.

"Пострадал один человек - работник (месторождения), он госпитализирован с термическими ожогами. Нет (погибших нет)", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС, пострадавший 1983 года рождения. На месте работают 23 человека и пять единиц техники, в том числе от МЧС 10 человек и три единицы техники.

В новость внесены изменения (06:36 мск) - добавлена информация о пострадавшем.