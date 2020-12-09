Четверо иностранцев на Сахалине получили до 12 лет тюрьмы за незаконный оборот наркотиков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Сахалинский областной суд приговорил действовавших сообща четверых иностранных граждан к колониям строгого и общего режимов на срок от 5 до 12 лет за незаконный оборот наркотиков и подделку удостоверений личности. Сотрудники полиции предотвратили получение наркогруппировкой почти 13 кг товара, сообщает в среду управление МВД России по региону.

"Следственным органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 228.1 и 327 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств", "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов"). Судом фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет в колониях общего и строгого режимов. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

По информации полиции, координатор наркогруппировки, используя поддельные удостоверения личности, получал на почте посылки с наркотиками. Затем он передавал их трем сообщникам, которые фасовали и сбывали клиентам товар бесконтактным способом через курьеров. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили почтовые отправления, предназначавшиеся координатору. В посылках находился метилэфедрон под видом БАДов и спортивного питания. Общий объем изъятых наркотических средств составил почти 13 кг.