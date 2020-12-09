Вертолет направили на поиски двух пропавших в Иркутской области охотников

ИРКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Спасатели на вертолете Ми-8 МЧС России отправились на поиски двух охотников, пропавших на севере Иркутской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"26 ноября о пропаже сына и его приятеля, вышедших на снегоходе в район реки Патом на охоту, сообщил житель поселка Мамакан. 22 ноября мужчины 1994 и 1991 года рождения вышли с ним на связь и рассказали, что остановились в одном из зимовий вблизи реки Безымянки. С того момента больше на связь они не выходили. Сегодня в район поиска направлен вертолет Ми-8 с сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда и представителями МВД России на борту", - говорится в сообщении.

До этого мужчин искала наземная группа. Однако из-за сложных погодных условий ее работа затруднена, сильная заснеженность мешает проезду снегоходов. Ситуацию также осложняет отдаленность местности, где могут находиться пропавшие, - более 120 км от населенных пунктов.