Число случаев кишечной инфекции в детсаду в Иркутской области выросло до 40

ИРКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Число случаев кишечной инфекции в детском саду села Ербогачен в Иркутской области, где произошло массовое отравление, увеличилось до 40, в больнице остаются три человека, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

На 7 декабря было зарегистрировано 23 случая заболевания среди детей и воспитателей.

"По данным на 8 декабря, зарегистрировано 40 случаев заболевания. На госпитализации находились десять человек, но сегодня семерых выписали, трое остаются в больнице, их состояние удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

Ранее в детском саду села Ербогачен произошла вспышка кишечной инфекции, у большинства заболевших выявили возбудителя сальмонеллеза. Работа детсада приостановлена. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит эпидемиологическое расследование. По предварительным данным, заражение могло произойти из-за нарушения технологии приготовления блюд, в частности, куриных котлет.

Следственные органы СК России по Иркутской области проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий").

Село Ербогачен, в котором проживают около 2 тыс. человек, находится на севере региона на расстоянии более 1 тыс. км от Иркутска.