Двоих жителей Омской области приговорили к заключению за нападение на ветерана ВОВ

ОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Марьяновский районный суд Омской области приговорил двоих местных жителей, избивших и ограбивших 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны, к 8 и 9 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила в среду пресс-служба региональной прокуратуры.

"Суд, с учетом позиции прокуратуры, назначил фигурантам наказание в виде 8 и 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима соответственно. Также суд назначил им дополнительное наказание в виде 1 года ограничения свободы после отбытия основного наказания", - говорится в сообщении.

Мужчины в возрасте 31 года и 34 лет были признаны виновными в совершении разбоя группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с незаконным проникновением в жилье.

Суд установил, что ночью 9 апреля двое жителей деревни Усовка Марьяновского района Омской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в дом 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны и избили его. Пенсионер, опасаясь за свою жизнь, отдал им 13 тыс. рублей. После этого преступники скрылись.