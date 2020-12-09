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Житель Подмосковья получил 16 лет колонии за сексуальные преступления против детей

Он совершил преступления в отношении семи девочек

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Суд признал виновным жителя Московской области и приговорил его к 16 годам колонии особого режима за сексуальные преступления в отношении семи малолетних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Тверской области.

"Следствием и судом установлено, что 4 апреля 2019 года мужчина, находясь на территории города Твери, совершил в отношении девочек иные действия сексуального характера и развратные действия. Потерпевшими по делу признаны семь малолетних. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 132 УК РФ, по ч. 5 ст. 135 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера", "Развратные действия").

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