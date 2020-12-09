В Росгвардии прокомментировали информацию о хищениях при закупке обмундирования

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Материалы, на основании которых возбуждено уголовное дело о хищениях при закупке обмундирования для Росгвардии, были собраны службой безопасности ведомства. Об этом ТАСС сообщил в среду официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что военные следователи СК начали расследование по фактам закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования низкого качества, ущерб мог составить 680 млн рублей. Закупки курировал бывший замглавы Росгвардии Сергей Милейко.

"В 2019 году именно по инициативе руководства Росгвардии с генералом Милейко был досрочно расторгнут контракт. А материалы, которые, по всей видимости, и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы", - сказал Грибакин. В уголовном деле пока нет подозреваемых.

В отношении Милейко, как сообщил ранее ТАСС источник, расследуется дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Московский гарнизонный военный суд 5 ноября признал его возбуждение законным. На заседании генерал отметил, что заявление потерпевшего, на основании которого было возбуждено дело, является сфальсифицированным. Вину он не признает.

По данным следствия, с 2011 по 2012 год супруга Милейко незаконно получила по заниженной стоимости в Дзержинском микрорайоне Балашихи нежилое помещение, в котором открыла парикмахерскую. Как говорится в материалах дела, квартиры в этом доме получали семьи военнослужащих. Следствие настаивает, что помещение было оформлено благодаря сфальсифицированным документам на подставное лицо, после чего по заниженной стоимости продано родственнице экс-замглавы Росгвардии.

Ранее Грибакин сообщил, что Милейко был уволен из ведомства летом 2019 года по итогам служебной проверки Главного управления собственной безопасности Росгвардии.