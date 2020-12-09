В Москве задержаны полицейские, вымогавшие деньги с угрозами возбудить дела о наркотиках

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Двое полицейских, вымогавших деньги с угрозами возбудить уголовное дело о наркотиках, задержаны в Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, их двое сообщников скрылись.

"Двое оперуполномоченных и двое старших оперуполномоченных во дворе дома на Новгородской улице подошли к мужчине, предъявив служебное удостоверение, под видом оперативно-разыскных мероприятий надели на него наручники, продемонстрировали ему свертки с фольгой с неустановленным веществом и выдвинули ему требование о передаче им 500 тыс. рублей. Они угрожали, что в случае отказа мужчина будет задержан, из его сумки будут изъяты наркотики, и он будет привлечен к уголовной ответственности", - сообщил источник.

Мужчина согласился передать деньги и поехал с полицейскими в Лобню, где его сестра отдала ему 498 тыс. рублей. Он добавил сам недостающую сумму и передал деньги полицейским, после чего был отпущен.

Источник добавил, что был зафиксирован еще один подобный факт вымогательства полицейскими 300 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Мужчина согласился доехать до банка, где он снял со своих счетов 125 тыс. рублей и 1,3 тыс. долларов, отдал их полицейским и был отпущен.

Двое сотрудников полиции задержаны, им предъявлено обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий. "Еще двое полицейских скрылись, ведется их розыск", - сообщил источник.

Преступления были совершены еще в сентябре, в октябре двое старших оперуполномоченных были уволены со службы из органов внутренних дел после совершенного преступления. Один из них уволился по выслуге лет и вышел на пенсию, а другой сам решил расторгнуть контракт.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин подтвердил ТАСС факт вымогательства денег под предлогом привлечения к уголовной ответственности. "Сотрудники будут уволены из ОВД по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказал Васенин.

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