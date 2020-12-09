{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гражданина Украины приговорили к семи годам колонии за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Мужчину задержали при передаче $10 тыс.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 декабря. /ТАСС/. Азовский городской суд приговорил гражданина Украины к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы за попытку дать взятку в размере $10 тыс. сотруднику Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в обмен на вознаграждение гражданин Украины пытался смягчить наказание браконьерам, задержанным в октябре 2019 года в Таганрогском заливе с незаконным уловом. Причиненный ущерб тогда составил около 3 млн рублей. О предложении взятки сотрудник пограничной службы доложил своему руководству. Злоумышленника задержали при передаче денег.

"Суд постановил привлечь организатора коррупционной сделки к уголовной ответственности сроком на 7 лет и 2 месяца лишения свободы. Ранее за посреднические услуги в даче взятки был осужден его пособник, который получил 1 год и 6 месяцев", - сообщили в пресс-службе. Гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").

Теги
УкраинаРоссияРостовская область
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
Иран отозвал предложение о выплатах семьям погибших в катастрофе Boeing
В МИД Украины заявили, что Киев будет приветствовать планы Тегерана предусмотреть в бюджете определенную сумму средств для выплат семьям жертв авиакатастрофы
Читать полностью