Гражданина Украины приговорили к семи годам колонии за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 декабря. /ТАСС/. Азовский городской суд приговорил гражданина Украины к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы за попытку дать взятку в размере $10 тыс. сотруднику Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в обмен на вознаграждение гражданин Украины пытался смягчить наказание браконьерам, задержанным в октябре 2019 года в Таганрогском заливе с незаконным уловом. Причиненный ущерб тогда составил около 3 млн рублей. О предложении взятки сотрудник пограничной службы доложил своему руководству. Злоумышленника задержали при передаче денег.

"Суд постановил привлечь организатора коррупционной сделки к уголовной ответственности сроком на 7 лет и 2 месяца лишения свободы. Ранее за посреднические услуги в даче взятки был осужден его пособник, который получил 1 год и 6 месяцев", - сообщили в пресс-службе. Гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").