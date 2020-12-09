Трое неизвестных связали жителя Петербурга и похитили у него 25 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Трое неизвестных мужчин проникли в квартиру к жителю Санкт-Петербурга, связали его и похитили 25 млн рублей и ювелирные изделия, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"9 декабря в полицию Кировского района Петербурга с заявлением обратился 63-летний исполнительный директор частной компании. Мужчина сообщил, что трое неизвестных, воспользовавшись моментом, пока он открывал дверь своей квартиры, затолкнули его внутрь. Там злоумышленники связали хозяина квартиры и, угрожая, требовали перевести им денежные средства", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что инцидент произошел на проспекте Стачек. После того, как мужчину связали, он согласился открыть злоумышленникам металлический ящик с деньгами, откуда они похитили 25 млн рублей. Также они забрали ювелирные изделия, которые лежали в шкатулке в квартире. Полиция выясняет все обстоятельства ЧП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.