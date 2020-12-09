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Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена в Тамбовской области

Мужчина сам пришел в один из отделов полиции в Липецке

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали 46-летнего мужчину, который подозревается в расстреле индивидуального предпринимателя в Мичуринском районе Тамбовской области, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Задержан подозреваемый в покушении на убийство предпринимателя в Мичуринском районе", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что 3 декабря в Мичуринске 46-летний мужчина после ссоры с 52-летним предпринимателем выстрелил в того из охотничьего ружья. Злоумышленник скрылся с места преступления, а пострадавшего мужчину доставили в больницу, сейчас он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Отмечается, что подозреваемый 8 декабря сам обратился в один из отделов полиции в Липецке, после этого его доставили в Мичуринский район. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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