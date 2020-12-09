Задержаны пять подозреваемых в убийстве мужчины при ограблении его дома в Подмосковье

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Полицейские в нескольких регионах РФ задержали пятерых подозреваемых в убийстве мужчины в Подмосковье, совершенном при попытке ограбить его дом в октябре этого года. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Брянской, Калужской и Ярославской областей задержаны пятеро подозреваемых в убийстве москвича при попытке ограбления его загородного дома. Тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено 21 октября на садовом участке в деревне Ефимоново Истринского района Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сказала Волк.

Она добавила, что подозреваемые были задержаны по местам проживания в Москве, Калужской, Брянской и Ярославской областях. В ближайшее время их доставят к следователю.