Полиция возбудила уголовное дело из-за кражи оборудования из самолета Ил-80 в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления МВД России по Ростовской области возбудили уголовное дело после хищения имущества на сумму более 1 млн рублей из самолета Ил-80 в Таганроге, говорится в сообщении регионального главка.

"В полицию поступило сообщение от руководства одного из предприятий города Таганрога о том, что из воздушного судна ИЛ-80, находящегося на аэродроме, похищено имущество на сумму более [одного] миллиона рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража")", - говорится в сообщении пресс-службы.

О краже стало известно в понедельник. В полицию обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Г. М. Бериева и сообщил, что грузовой люк одного из самолетов оказался вскрыт. Источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что неизвестные похитили 39 радиостанций. Он также пояснил, что Ил-80 находился на аэродроме Таганрог-Южный, а специалисты завода меняли смазку на штоках амортизаторных стоек шасси самолета. При этом на момент приемки самолета все бортовые приборы были на месте.

По данным открытых источников, Ил-80 представляет собой воздушный командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами в ходе ядерного конфликта. Самолет разработан на базе гражданского лайнера Ил-86. Всего на вооружение было принято четыре Ил-80.