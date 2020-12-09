Иран отозвал предложение о выплатах семьям погибших в катастрофе Boeing

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Тегеран отозвал свое предложение о выплатах компенсаций семьям погибших в катастрофе сбитого Ираном самолета Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Об этом в среду сообщил замглавы украинского МИД Евгений Енин.

"По моей информации, правительство [Ирана] уже отозвало это предложение (заложить в бюджет на следующий год €200 млн для выплаты компенсаций семьям погибших - прим. ТАСС), поскольку предусматривалось, что 200 млн будут выделены именно из фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе", - сказал Енин в эфире украинского "Общественного радио".

По его словам, переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинали, но Киев будет приветствовать планы правительства Ирана предусмотреть в бюджете определенную сумму средств для выплат семьям жертв авиакатастрофы. В вопросе выплат украинская сторона исходит из того, что уровень компенсации в значительной степени будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования, отметил замглавы украинского внешнеполитического ведомства.

Накануне украинская сторона заявила о ненадлежащем исполнении Тегераном договоренностей по расследованию сбитого в январе Ираном самолета авиакомпании МАУ, что не позволяет приступить к следующему раунду переговоров. 8 декабря Киев заявил о намерении задействовать "все инструменты", чтобы добиться от Тегерана выполнения договоренностей по расследованию авиакатастрофы.

По делу о сбитом под Тегераном 8 января самолете МАУ стороны провели два раунда переговоров - в конце июля и во второй половине октября. Третий раунд был анонсирован на конец ноября - начало декабря. В ходе переговоров Иран согласился выполнить все свои обязательства согласно международной конвенции по безопасности авиации. Затем стороны собирались обсудить юридические вопросы, связанные с суммой компенсации семьям жертв катастрофы.