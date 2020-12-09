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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Иран отозвал предложение о выплатах семьям погибших в катастрофе Boeing

В МИД Украины заявили, что Киев будет приветствовать планы Тегерана предусмотреть в бюджете определенную сумму средств для выплат семьям жертв авиакатастрофы
На месте крушения Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", 14 января 2020 года Hasan Shirvani/Mizan News Agency via AP
Описание
На месте крушения Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", 14 января 2020 года
© Hasan Shirvani/Mizan News Agency via AP

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Тегеран отозвал свое предложение о выплатах компенсаций семьям погибших в катастрофе сбитого Ираном самолета Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Об этом в среду сообщил замглавы украинского МИД Евгений Енин.

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"По моей информации, правительство [Ирана] уже отозвало это предложение (заложить в бюджет на следующий год €200 млн для выплаты компенсаций семьям погибших - прим. ТАСС), поскольку предусматривалось, что 200 млн будут выделены именно из фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе", - сказал Енин в эфире украинского "Общественного радио".

По его словам, переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинали, но Киев будет приветствовать планы правительства Ирана предусмотреть в бюджете определенную сумму средств для выплат семьям жертв авиакатастрофы. В вопросе выплат украинская сторона исходит из того, что уровень компенсации в значительной степени будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования, отметил замглавы украинского внешнеполитического ведомства.

Накануне украинская сторона заявила о ненадлежащем исполнении Тегераном договоренностей по расследованию сбитого в январе Ираном самолета авиакомпании МАУ, что не позволяет приступить к следующему раунду переговоров. 8 декабря Киев заявил о намерении задействовать "все инструменты", чтобы добиться от Тегерана выполнения договоренностей по расследованию авиакатастрофы.

По делу о сбитом под Тегераном 8 января самолете МАУ стороны провели два раунда переговоров - в конце июля и во второй половине октября. Третий раунд был анонсирован на конец ноября - начало декабря. В ходе переговоров Иран согласился выполнить все свои обязательства согласно международной конвенции по безопасности авиации. Затем стороны собирались обсудить юридические вопросы, связанные с суммой компенсации семьям жертв катастрофы.

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УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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