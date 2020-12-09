Суд в Минске оставил под стражей обвиняемую в разглашении врачебной тайны журналистку

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Суд Центрального района Минска оставил без удовлетворения жалобу адвоката на заключение под стражу журналистки белорусского портала tut.by Екатерины Борисевич, обвиняемой в разглашении врачебной тайны. Об этом сообщил в среду tut.by.

По данным портала, суд оставил без изменения избранную в отношении журналистки меру пресечения, несмотря на то, что она одна воспитывает дочь. Также судья отказал в удовлетворении ходатайства генерального директора "Тутбай медиа" Людмилы Чекиной и адвоката Дмитрия Горячко, в котором они выразили готовность дать личное поручительство в том, что Борисевич не будет препятствовать следствию, находясь на свободе.

Ранее заместитель генерального прокурора Белоруссии Геннадий Дыско заявил, что генпрокуратура расследует уголовное дело в отношении врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина и журналистки портала tut.by Екатерины Борисевич за разглашение врачебной тайны. По данным генпрокуратуры, "врач, поддавшись уговорам Борисевич, предоставил в ее распоряжение электронные копии медицинских документов, содержащих информацию, составляющую врачебную тайну, а именно - сведения о диагнозе пациента, результатах медицинских исследований и др.".

Речь идет о публикации медицинских исследований умершего в больнице Романа Бондаренко, доставленного туда из Центрального РУВД Минска. 11 ноября во двор на улице Червякова в Минске, где находится так называемая площадь перемен, приехали люди в гражданской одежде и стали снимать ленты с бело-красно-белой оппозиционной символикой. Между ними и Бондаренко, который пытался им помешать, завязалась перепалка, мужчину с силой оттолкнули, он ударился головой. Позднее Бондаренко поступил в больницу из Центрального РУВД Минска. Вечером 12 ноября он умер. Следственный комитет заявил, что выясняет обстоятельства инцидента. Президент Белоруссии поручил Генпрокуратуре заняться расследованием этого дела.